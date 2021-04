Spotify e LinkedIn investono negli audio live in stile Clubhouse

La piattaforma di streaming musicale e il social del lavoro puntano sulla condivisione audio per arricchire l'offerta di contenuti

Dopo il debutto di Twitter Spaces, la condivisione solo audio arriverà quindi presto anche sul social del lavoro LinkedIn e sulla app di streaming musicale Spotify. Entrambe le società hanno infatti confermato di essere al lavoro per rilasciare molto presto funzionalità dedicate alla diffusione audio live, su modello delle "stanze" di conversazione caratteristiche del social solo audio Clubhouse.

Audio live su Spotify e LinkedIn

Su Spotify gli audio in diretta dovrebbero consentire promozione di album, sessioni di domande e risposte con gli artisti o performance. Uno spazio che si affianca al già ricco catalogo di podcast. L'operazione nasce dopo l'acquisto della piattaforma di live audio sportivi Betty Labs. Su LinkedIn invece gli audio dovrebbero essere integrati in eventi e gruppi, portando sul social business per eccellenza molti dei temi di discussione già presenti su ClubHouse.

"Effetto Clubhouse"

Da quando il social delle stanze audio Clubhouse è diventato popolare sta influenzando le strategie di diverse piattaforme. Un po’ come TikTok, che con i suoi video brevi ha aperto la strada alla nascita degli Instagram Reels o degli Shorts su YouTube.