Whatsapp, in arrivo le foto che si autodistruggono: come funzionano

Le indiscrezioni pubblicate dalla rivista specializzata Wabetainfo rivelano come l'applicazione di messaggistica stia lavorando a un upgrade che permetterà agli utenti di condividere a tempo materiale multimediale

Dopo le recenti polemiche sulle sue controverse politiche sulla privacy, WhatsApp sta lavorando a una funzionalità che potrebbe ridurre gli incidenti per la violazione dei dati privati. In particolare, sta testando un upgrade per far autodistruggere dopo un intervallo di tempo predefinito le foto e i video condivisi con qualcuno.

Un timer per fissare l'eliminazione automatica del contenuto multimediale leggi anche WhatsApp, si diffonde la truffa del codice a 6 cifre: come funziona La rivista specializzata WABetaInfo ha infatti recentemente condiviso su Twitter alcuni screenshot di questa novità ancora in fase di sviluppo. Secondo le indiscrezioni fin qui emerse, l’applicazione di messaggistica permetterebbe agli utenti di impostare un timer per definire l’eliminazione automatica del contenuto multimediale di un messaggio inviato: ci sarà un contatore che apparirà sul lato sinistro della casella di testo. WABetaInfo spiega anche che le foto che si autodistruggono non potranno essere importate o copiate dalla chat.

Se si abbandona una chat non sarà più possibile vedere la foto che si autoelimina approfondimento WhatsApp, i consigli della polizia postale per evitare furto account Uno degli screenshot di WABetainfo suggerisce anche che se gli utenti abbandonano una chat in corso in cui è stata condivisa una foto che si autodistrugge, questi non saranno più in grado di vederla una volta tornati. Tuttavia, WhatsApp non ha apparentemente implementato una funzionalità che potrebbe impedire alla persona dall'altra parte di fare uno screenshot prima che il timer finisca e la foto svanisca.