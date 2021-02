WindTre annuncia blocco servizi VAS dal 21 marzo, cosa significa

È una decisione dell'Agcom a cui la compagnia telefonica si dovrà adeguare, attivando un'impostazione che impedisce l'attivazione di abbonamenti non espressamente richiesti dal cliente

In questi giorni molti clienti WindTre hanno ricevuto un sms che informa che dal 21 marzo "sarà attivato gratis in automatico il blocco ai servizi VAS" su tutte le numerazioni prepagate e post-pagate. Si tratta della conseguenza di una decisione storica dell’Agcom che ha dovuto far correre ai ripari la compagnia telefonica. Ecco di cosa si tratta.