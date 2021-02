EA e Origin, risolti i problemi col server: Fifa e Apex Legends online

Problemi per circa 3 ore per EA e i relativi server, e di conseguenza la piattaforma Origin per le sessioni di gioco online. Lunedì 15 febbraio, intorno alle ore 14, si sono iniziati a registrare dei malfunzionamenti, come confermato anche dal sito Downdetector, con un impatto anche su titoli come Fifa e Apex Legends. I problemi si sono poi risolti circa 3 ore dopo.