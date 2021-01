Fifa 21 Ultimate Team, nuovo pacchetto gratis disponibile con Twitch

Come avere il pacchetto gratuito

approfondimento

Per poter beneficiare del bonus garantito dal pacchetto gratuito sono necessari una serie di requisiti. Innanzitutto, bisogna avere un account Amazon Prime, anche nella versione gratis di prova per 30 giorni. Il passaggio successivo è l'associazione tra l'account Amazon e Twitch attraverso la voce "collegamenti" nelle impostazioni del portale streaming. Una volta completata questa operazione si attiverà l'account Twitch Prime, che può essere disdetto o rinnovato nel caso si sia scelta l'opzione del mese di prova. Con Twitch Prime l'utente è in grado di accedere a tutti i pacchetti, i regali e i bonus messi a disposizione dalla piattaforma.



L'offerta su Fifa 21 Ultimate Team

Nel caso dell'offerta che riguarda Fifa 21, è richiesto il collegamento tra l'account Ultimate Team e Twitch Prime, che può essere effettuato sempre attraverso le impostazioni di Twitch. A quel punto l'utente potrà scaricare il pacchetto omaggio sulla pagina dedicata a Fifa 21 cliccando sul tasto con la scritta "Riscatta". In caso di più piattaforme associate al medesimo account, l'omaggio verrà assegnato a quella sulla quale è stato effettuato il primo accesso dopo l'attivazione del pacchetto. Per quanto riguarda il contenuto della prima patch di questo 2021, vengono offerti all'utente quattro giocatori oro rari e un giocatore garantito 81+.