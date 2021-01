Google dedica un doodle a James Naismith, inventore del basket

Omaggio del motore di ricerca al docente canadese, naturalizzato statunitense, che alla fine del 1800 inventò la pallacanestro come sport per divertire i suoi studenti. E diede inizio alla lunga cavalcata di questo sport amato in tutto il mondo, da una palestra sotto le nevi dello Springfield College alle Olimpiadi di Berlino

Un omaggio alla pallacanestro e al suo inventore, James Naismith . E' il Doodle di Google di oggi, 15 gennaio 2021, a celebrare il professore che alla fine del 1800 insegnò ai suoi alunni un nuovo sport, oggi apprezzato in tutto il mondo e presente in oltre 200 Paesi. Nell'immagine sulla home del motore di ricerca ci sono due ragazzi che lanciano fanno dei tiri a canestro, con Naismith impegnato a scrivere su un blocco di appunti.

James Naismith e la pallacanestro

approfondimento

Baffi folti, occhiali tondi e una tenuta da ginnastica - così lo raffigura Google prendendo spunto da alcune vecchie foto - James Naismith è stato un professore di educazione fisica di origini canadesi, naturalizzato statunitense, soprannominato The Doc. Classe 1861, studioso di medicina e appassionato di sport, iniziò ad insegnare in Massachusetts, nella Young Men’s Christian Association dello Springfield College. L'istituto gli affidò un incarico: inventare un gioco per gli studenti adatto ad un ambiente al chiuso, che riuscisse a far divertire i ragazzi durante i lunghi mesi invernali, che da quelle parti erano particolarmente freddi e nevosi, come raffigurato anche nel Doodle.