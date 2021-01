CES 2021: tutte le novità tecnologiche. FOTO

8/17

Tra le novità presentate da Dell c'è anche la serie Latitude 9000, progettata per garantire il massimo in termini di leggerezza e comodità. Ad un design iper-sottile si abbina un display grande per offrire una migliore esperienza. I vari modelli si caratterizzano inoltre per una batteria di lunga durata, ricettività 5G, audio più potente e soluzioni intelligenti per la produttività (foto: Dell)