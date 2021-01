Adobe Flash Player addio, estensione dismessa per sempre

Dopo 25 anni di “servizio” Adobe ha bloccato definitivamente il suo sistema Flash Player e ha invitato tutti coloro che lo hanno scaricato negli anni a disinstallarlo. Il software che ha segnato in maniera indelebile il web a partire dalla seconda metà degli Anni 90, permetteva di vedere animazioni e contenuti multimediali online. Nel novembre 2011 Adobe aveva già messo fine allo sviluppo del programma per dispositivi mobili. L'annuncio che avrebbe ritirato il prodotto invece risale a luglio 2017.

Un software che non è riuscito ad adeguarsi all'epoca degli smarphone

Uno dei motivi principali della sua dismissione è il non essere riuscito ad adeguarsi all’evoluzione della rete in un’epoca dominata dagli smartphone. Non a caso uno dei maggiori detrattori di Flash player fu proprio Steve Jobs, che nel 2010 esplicità chiaramente che non avrebbe permesso al softwate di funzionare sui dispositivi Apple. Poco è servito ad Adobe mettere sul mercato una versione di Flash Player in grado di funzionare sugli smartphone. Nel frattempo la rete si era già evoluta e nel corso degli anni grandi colossi web come Facebook, Netflix e YouTube facevano girare video con altri sotfware.