Ces di Las Vegas 2021: date e programma dell'evento

Dall'11 al 14 gennaio si tiene l'edizione 2021 della più importante kermesse mondiale dedicata all'innovazione tecnologica e automobilistica. L'appuntamento sarà totalmente online, ma già dal prossimo anno gli organizzatori sperano di poter tornare alla normalità

Condividi:

L'emergenza Covid-19 ha “colpito” anche il Consumer Electronic Show di Las Vegas, la più grande e famosa kermesse legata all'innovazione tecnologica e automobilistica. Come già avvenuto per tante altre manifestazioni, gli organizzatori sono stati costretti a ripensare la modalità di svolgimento dell'appuntamento. In attesa del ritorno alla normalità, si spera già a partire dal prossimo anno, il CES 2021 si svolgerà interamente online. Al posto dei padiglioni fieristici, i vari eventi verranno svolti in digitale, tramite il supporto offerto da Microsoft, che metterà a disposizione il suo Cloud "Azure" e strumenti per le comunicazioni da remoto come "Teams".



Tutto interamente online approfondimento Record per Whatsapp a Capodanno: 1,4 miliardi di chiamate Dall'11 al 14 gennaio, accedendo al sito www.ces.tech, addetti ai lavori, esperti, ma anche semplici curiosi e appassionati, potranno conoscere alcune delle principali novità in ambito tecnologico: dal 5G alla domotica, dall'intelligenza artificiale all'automotive. A disposizione di chi si registra (il biglietto costa 149€) ci sarà un ricco programma virtuale di convegni, presentazioni e meeting. Per tutti gli altri interessati, sarà possibile seguire l'evento attraverso i contenuti free che verranno condivisi sui canali YouTube, Twitter, Facebook e LinkedIn. Fino al 15 febbraio sarà possibile leggere, ascoltare e valutare in differita ciò che serve a migliorare conoscenze e cultura su argomenti determinanti per il futuro della tecnologia. Il 5G come protagonista Il presidente e amministratore delegato di Verizon Hans Vestberg aprirà le danze pronunciando il discorso introduttivo del CES 2021. Argomento centrale sarà il 5G. Verrà sottolineata la sua importanza come struttura del 21° secolo e come mezzo per perfezionare la comunità globale, la telemedicina e la tele-istruzione. Il 2020 sarebbe dovuto essere l'anno del lancio del 5G a livello globale, ma la pandemia ha rimandato tutto. Su questo e su altri temi, non mancheranno incontri e presentazioni da parte delle maggiori aziende tecnologiche come Samsung, Sony, LG, AMD, Microsoft e tante altre. Parola ai motori Il mondo dei motori sarà introdotto da Mary Barra, CEO di General Motors, nel primo pomeriggio di venerdì 12 gennaio. Oltre al colosso di Detroit ci saranno anche FCA, BMW e Tesla. Non si può comunque escludere l'ingresso di altre case automobilistiche all'ultimo momento. La tedesca Bosch, leader nella componentistica, sarà presente a Las Vegas. Parteciperà alla kermesse anche Sono Motors, che svelerà il prototipo definitivo dell'Mpv Sion, monovolume elettrica alimentata da pannelli solari installati sul tetto, che promette un’autonomia di 250 chilometri. Altri ospiti annunciati sono Continental e SBD Automotive, realtà specializzata negli studi e nelle consulenze high tech.