Samsung Galaxy S21, il nuovo smartphone sarà presentato il 14 gennaio

Il tempo è quasi scaduto: alle 16 di giovedì 14 gennaio 2021, l'azienda sudcoreana, leader nel campo della telefonia, svelerà il nuovo attesissimo smartphone con l'evento in streaming "Galaxy Unpacked"

È questione di giorni e poi verrà svelato il nuovo Samsung Galaxy S21 nella sua versione base, insieme alle varianti Samsung Galaxy S21+ (Plus) e Samsung Galaxy S21 Ultra. La nuova serie di smartphone top di gamma della multinazionale coreana promette novità e cercherà di superare i risultati ottenuti da Samsung Galaxy S20, non ottimi anche a causa dell'emergenza sanitaria mondiale. Gli analisti sono però fiduciosi che questo nuovo lancio sarà accolto con entusiasmo tra i clienti, gli affezionati e non solo.

Galaxy Unpacked approfondimento Samsung, si avvicina il lancio della nuova gamma Galaxy S21 Il 14 gennaio, alle 16, sul proprio sito, Samsung presenterà il nuovo smartphone, che oltre a presentare in tutte le sue versione la connettività 5G, "indosserà" finalmente il nuovo processore Exynos 2100, considerato da molto come "il processore del riscatto", viste le tante critiche ricevute per il SoC coreano. Proprio il 12 gennaio, solo due giorni prima dell'evento lo ha confermato la società stessa, attraverso un post sull'account Twitter, annunciandolo come "totalmente nuovo" e usando l'hashtag #Exynos_is_back. Caratteristiche tecniche Lo schermo dovrebbe avere un display piatto, a filo con la scocca, Dynamic AMOLED Infinity-O con vetro Gorilla Glass Victus, molto probabilmente con risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel). Refresh variabile tra i 60 e i 120 Hz. La diagonale dovrebbe essere di 6,2 pollici. Il processore, come detto, SoC Exynos 2100, con core ad altissime prestazioni a 2,9 Ghz più tre core ad alte prestazioni a 2,8 Ghz, quattro core a risparmio energetico a 2,4 Ghz. Il tutto con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, almeno sui modelli Samsung Galaxy S21 e S21 Plus ma dovrebbe essere disponibile anche una versione da 256 GB. Le soluzioni più esclusive dovrebbero trovare posto sul modello Ultra. Samsung Galaxy S21 utilizzerà Android 11, personalizzato con l’interfaccia grafica proprietaria One UI di nuova generazione. La compatibilità con la S-Pen potrebbe essere garantita solo per la versione Ultra. Design di Samsung Galaxy S21 Non ci si aspetta una vera rivoluzione a livello di design, la parte anteriore dovrebbe assomigliare alle precedenti versioni, il foro anteriore per la fotocamera continuerà a fare parte dello schermo. Sul retro, invece, si potrebbero incontrare le differenze più visibili dal punto di vista estetico, con un comparto fotografico che si inserisce nella cornice senza creare scalini, integrandosi col resto della scocca laterale. Rimane ancora il dubbio sui materiali usati per la versione base che potrebbe disporre di una scocca posteriore in plastica. Sono sicuramente attese ottimizzazioni per le cornici laterali e soprattutto le nuove colorazioni. Le indiscrezioni parlano di bianco, nero, viola e oro rosa. Le dimensioni dovrebbero essere 151,7 x 71,2 mm x 7,9 mm, con un peso di 171 grammi