Samsung, si avvicina il lancio della nuova gamma Galaxy S21

Si avvicina il lancio della tanto attesa nuova gamma Galaxy S21. La conferma arriva da un nuovo video teaser pubblicato dalla stessa Samsung, che preannuncia il lancio della nuova linea di smartphone e conferma che il debutto degli smartphone top di gamma avverrà nel 2021. Stando ai rumors, che si stanno sempre più intensificando negli ultimi giorni, l'evento di presentazione dovrebbe essere fissato per il 14 gennaio 2021. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali a riguardo, nonostante questa data, vociferata per la prima volta a inizio novembre, sia stata confermata nelle scorse ore anche da un leaker "affidabile": Ishan Agarwal.

Possibile data e orario dell'evento



In un post su Twitter Ishan Agarwal svela, oltre alla data, anche il possibile orario dell'evento di presentazione: "Sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale di Samsung" a partire dalle 16:00 (ora italiana) del 14 gennaio. Nel Tweet, è presente anche la GIF animata probabilmente allegata nell'invito stampa. Tuttavia, come ribadito precedentemente, al momento si tratta solo di indiscrezioni.





Il 2021 sarà l'anno dei Galaxy S21



Nel nuovo video, il colosso sudcoreano ripercorre l'evoluzione degli smartphone Galaxy top gamma, dal Galaxy S al Galaxy S20. Il teaser si chiude con una schermata, dedicata al passaggio dal 2020 al 2021, che lascia spazio a pochi dubbi: il 2021 sarà l'anno dei Galaxy S21.

La nuova famiglia di smartphone top di gamma targata Samsung sarà composta tra tre diverse varianti: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra.



Tra le ultime novità, Samsung ha recentemente presentato il nuovo laptop Galaxy Book S, ideale per gli utenti in cerca di un computer portatile, potente e con connettività avanzata. Disponibile al prezzo di listino di 1.229 euro, in due variante cromatiche, Galaxy Book S ha come sistema operativo Windows 10 (Home o Pro) e come processore un Intel Core con Intel Hybrid Technology, e offre 8GB di Ram e 512GB di memoria interna, espandibile tramite MicroSD fino a un tera.