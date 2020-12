Mario Kart Tour, al via l'evento dedicato a Capodanno 2021: il trailer

Il nuovo tour, già disponibile sul titolo free to start per dispositivi mobile iOS e Android, durerà fino al 12 gennaio 2021 e consentirà agli utenti di aggiudicarsi tanti premi esclusivi

"Inizia il tuo 2021 alla grande con il Tour di Capodanno 2021, l'ultimo evento a tempo limitato nel gioco Mario Kart Tour". Così, in un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, Nintendo ha annunciato il lancio di un evento dedicato al nuovo anno, già disponibile sul titolo free to start per dispositivi mobile iOS e Android, che permette di cimentarsi in divertenti gare di kart, utilizzando uno dei personaggi del mondo di Super Mario.



Tour di Capodanno 2021: durata e premi



Il nuovo Tour di Capodanno 2021, come svelato da Nintendo in un trailer dedicato pubblicato negli scorsi giorni sul suo canale YouTube, vede la presenza di nuovi percorsi e oggetti dedicati all’arrivo dell’anno nuovo. "Festeggia con gli amici del Regno dei Funghi vestiti con i loro migliori abiti da festa, divertiti con i personaggi di Mario e vedi se riesci a guadagnare tutte le Grand Stars", aggiunge la software house, precisando che l'evento è dedicato a tutti i giocatori, dai meno esperti ai veterani. Il Tour di Capodanno 2021 durerà per due settimane, fino al 12 gennaio 2021 e consentirà agli utenti di aggiudicarsi tanti premi esclusivi, tra cui Lakitu, il kart Blue Seven e l'aliante BaNaNa Parafoi. "Se hai un abbonamento Mario Kart Tour Gold Pass e guadagni abbastanza Grand Stars, riceverai anche Mario, il kart B Dasher, l'aliante Kite Gold New Year e l'aliante Oilpaper Umbrella", precisa Nintendo.



Tanti nuovi personaggi



Nei primi sette giorni dell'evento, gli utenti possono sperimentare diversi nuovi piloti e veicoli, tra cui Toad (Party Time), Pauline (Party Time), Lakitu (Party Time), il Glam Bruiser kart, il Platinum Taxi kart e il Party-Wing kart. Tra le novità ci sono anche tanti nuovi oggetti speciali che potranno essere utilizzati durante la corsa. Nella seconda settimana dell'evento, invece, gli utenti potranno giocare con Mario (Hakama), Builder Mario, Mario (Halloween), Mario (Swimwear), Mario (Happi), Mario (Sunshine), Mario (Chef), Mario (Classic ) e Mario (SNES).