Babbo Natale ha lasciato il Polo Nord, ecco come seguirne il viaggio

Per farlo, è possibile utilizzare, tra le altre, anche la piattaforma Norad Tracks Santa, che dal 1955 viene organizzata dal North American Aerospace Defense Command (Norad). Il sito, in tempo reale, registra l’ultima località visitata, quella verso cui è diretto ed il totale dei doni consegnati

L’operazione consegna dei regali da parte di Babbo Natale è ormai entrata nel vivo ed i bimbi di tutto il mondo si stanno già preparando. Nemmeno la pandemia di Covid-19, come confermato alcuni giorni fa dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità , ha potuto fermare il lavoro di Babbo Natale, che da poco è ufficialmente partito dalla sua casa in Lapponia, situata per la precisione nella cittadina di Rovaniemi e ha lasciato il Polo Nord, iniziando così il suo viaggio attorno al globo. A testimoniare tutti i suoi spostamenti, anche il sito Norad Tracks Santa.

Tutti gli spostamenti in tempo reale

Cliccando sulla curiosa piattaforma, l’utente può osservare il percorso di Babbo Natale, trainato dalle sue renne. In alto a sinistra, nella home page, ecco la località del globo in cui è stato visto l’ultima volta. A fianco, al centro dello schermo, ecco la possibilità di vedere il prossimo luogo verso cui è diretto ed infine, il conteggio totale dei regali già consegnati. Il tutto, aggiornato in tempo reale. Il sito, ad esempio, permette di scoprire che Babbo Natale ha già compiuto il suo “lavoro” in Nuova Zelanda, per poi proseguire le operazioni di consegna dei dona nel resto del pianeta. Norad Tracks Santa, rappresenta il programma annuale di intrattenimento natalizio che viene organizzato, sin dal 1955, dal North American Aerospace Defense Command (Norad), il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America, un’organizzazione congiunta del Canada e degli Stati Uniti che fornisce un quadro di insieme sulla natura, la posizione, la direzione e la velocità di ogni oggetto volante nell'ambito aerospaziale del Nord America. E proprio il comandante generale del Norad, Glenn VanHerck, ha assicurato che l’organizzazione è perfettamente pronta "per seguire Babbo Natale", utilizzando "tutti i sistemi di sensori a disposizione, dai radar ai satelliti agli aerei, gli stessi usati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno".

Il Santa Tracker di Google

Quello del Norad, comunque, non è l’unico modo per seguire gli spostamenti di Babbo Natale. Anche quest’anno, infatti, è possibile sfruttare le capacità del Santa Tracker di Google, lo “strumento digitale” che dal 2004 permette a tutti i bambini del mondo di osservare virtualmente il percorso seguito da Babbo Natale nel suo giro attorno al mondo. Nell’attesa che tutte le oprazioni di consegna vengano effettute , il sito creato dal colosso di Mountain View ha messo a disposizione dei più piccoli e delle loro famiglie tanti giochi e attività per passare il tempo, in queste ore di festa. È possibile, ad esempio, creare un elfo, oppure ancora colorare, tagliare e far ricrescere la barba di Babbo Natale nella sezione “Selfie”, oltre che guardare alcuni simpatici video animati realizzati con uno stile simile a quello dei Doodle di Google.