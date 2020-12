Babbo Natale in call, l’idea che porta la magia delle feste nelle case

Il coronavirus non ferma Babbo Natale. Grazie al progetto “Crescere Insieme” di Esperia, Santa Claus potrà collegarsi in videochat con i bambini direttamente dalla Lapponia e conversare con loro per 15 minuti. Per regalare questa emozione ai propri figli, i genitori non devono fare altro scegliere l’ora e il giorno per l’appuntamento e inviare una descrizione dei piccoli all’indirizzo “babbonatale@crescereinsieme.org”. Volendo è anche possibile allegare la classica “letterina”, dando a Babbo Natale la possibilità di conoscere in anticipo i desideri dei suoi giovanissimi ammiratori. Una volta completata l’operazione, Crescere Insieme fornisce ai genitori un link utile per il collegamento, che potrà essere utilizzato il giorno dell’appuntamento per avviare la conversazione.