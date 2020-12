Auguri di Natale: gif e sticker da inviare su WhatsApp e Telegram

Ecco come trovare e inviare i migliori contenuti a tema natalizio da condividere sulle app di messaggistica istantanea o sui social per celebrare la festività con amici e parenti

Nel 2020 sarà impossibile fare di persona gli auguri di Natale a tutti gli amici e i parenti. Per fortuna i social media e le applicazioni come Telegram e WhatsApp offrono vari modi per restare in contatto con i propri cari e sentirsi più vicini durante la festività. Tra simpatiche gif da inviare, immagini, video e sticker esistono moltissimi modi per augurare “Buon Natale” in modo originale e divertente.

Come trovare delle gif a tema su WhatsApp

approfondimento

Giochi con me? Sorprese sotto l'albero

Trovare delle gif a tema natalizio su WhatsApp non è difficile. Per farlo basta aprire una chat qualsiasi, toccare l’icona a forma di emoji e selezionare la scritta “gif” nella barra presente nella parte bassa dello schermo. Un singolo tap sull’icona a forma di lente di ingrandimento permette di accedere alla funzione di ricerca: qui è possibile inserire vari termini per orientarsi tra le numerose immagini animate presenti sulla piattaforma. Cercando “Babbo Natale”, per esempio, si trovano con facilità delle gif in cui Santa Claus saluta tutti dalla sua slitta o si prepara a scendere dal camino. Il termine di ricerca “buon Natale”, invece, permette di imbattersi in biglietti di auguri animati, scene natalizie tratte da film e serie tv, alberi di Natale e altro ancora.



Gli sticker a tema di Telegram

Su Telegram i passaggi da seguire per trovare delle gif da inviare sono pressoché identici a quelli da compiere su WhatsApp. L’app permette di inviare anche dei simpatici sticker. Per trovare gli adesivi adatti alle proprie esigenze è sufficiente cliccare sull’apposita icona, posta accanto a quella delle gif, e fare tap su “cerca set di sticker”. A questo punto è sufficiente inserire il termine di ricerca che si preferisce, scegliere uno dei set di sticker trovati e aggiungerlo selezionando l’apposito pulsante. Cercando dei termini in inglese, come “Christmas” o “Snow”, è possibile visualizzare un numero maggiore di risultati. Uno dei set più carini e adatti al periodo è quello dedicato a “Santa Claus”.



Video e frasi sul Natale

Su YouTube è possibile trovare vari video natalizi da inviare ad amici e parenti sui social o sulle app di messaggistica istantanea. Si passa da canzoni classiche legate alla festività (come l’immortale “Jingle Bell Rock” di Bobby Helms”) a scene ambientate a Natale tratte da film, serie tv e cartoni animati. Non mancano nemmeno vari video a tema realizzati da YouTuber più o meno famosi. Chi preferisce le parole alle immagini, invece, può affidarsi a Google per trovare varie frasi o aforismi sul Natale da inviare ai propri cari. Alcune delle citazioni più belle arrivano da autori come Gianni Rodari (“Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”), Anche Antoine de Saint-Exupèry (“Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo”) e Charles Bukowski (“È Natale da ottobre. Le lucette di accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Vorrei un dicembre a luci spente, con le persone accese”).