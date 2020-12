Giga gratis a Natale, le compagnie accolgono richiesta ministra Pisano

Vodafone e Tim offriranno traffico gratuito e illimitato dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutto il giorno di Natale. Gli utenti di WindTre, invece, avranno a disposizione giga gratis dalla mezzanotte del 24, e per l'intera giornata del 25 dicembre

Giga gratis per poter chiamare e videochiamare i propri affetti dalla sera della Vigilia e per tutto il 25 dicembre . È il regalo di Natale che le principali compagnie telefoniche e digitali hanno riservato ai propri utenti, in risposta all'appello lanciato dalla ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ai microfoni del Tg1. La ministra negli scorsi giorni si era rivolta alle compagnie telefoniche e digitali affinché agevolassero l'uso dei canali digitali di comunicazione e li rendessero gratuiti durante il giorno di Natale, per dare a tutti l'opportunità di essere più vicini durante le festività natalizie . Vodafone, Tim, WindTre hanno risposto positivamente e prontamente alla richiesta della ministra. Nello specifico, Vodafone e Tim offriranno traffico gratuito ed illimitato dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutto il giorno di Natale . Gli utenti di WindTre, invece, avranno a disposizione giga gratis dalla mezzanotte del 24, e per l'intera giornata del 25 dicembre.

L'appello della ministra Pisano



"In considerazione delle restrizioni nella circolazione dovute alla necessità di contrastare la diffusione del Covid-19 e alle difficoltà economiche determinate dalla pandemia, rivolgo un appello alle compagnie telefoniche e del settore digitale affinché agevolino l'uso di canali digitali di comunicazione durante la serata della vigilia e almeno parte della giornata di Natale: se possibile lo rendessero gratuito", aveva dichiarato la ministra ai microfoni del Tg1.

"Nel pieno rispetto della libera autonomia delle imprese, mi auguro risposte che contribuiscano a dare un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale e per la massima serenità possibile di una festività particolarmente importante per tradizione per noi italiani e per le persone che vivono nel nostro Paese", aveva aggiunto.



La risposta delle compagnie telefoniche



La risposta delle compagnie telefoniche e digitali non si è fatta attendere. "Siamo felici di aderire all'invito del ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano rivolto agli operatori di telecomunicazioni", ha fatto sapere Vodafone, che offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre. "Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale", ha aggiunto l'azienda.

Sulla stessa scia Tim, che offrirà ai propri utenti 30 ore di Giga illimitati, dalle ore 18 del 24 dicembre. A stretto giro è arrivata anche la risposta di WindTre che offrirà ai propri clienti giga gratuiti per l'intera giornata di Natale.