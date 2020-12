Palermo, speleologi Babbo Natale in visita a bimbi in ospedale

Dieci tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano della stazione Palermo-Madonie, vestiti da Babbo Natale, hanno fatto visita ai bambini dell'ospedale pediatrico "Giovanni Di Cristina" nel capoluogo siciliano. Gli uomini si sono calati dal terrazzo del padiglione "Biondo" e, per evitare qualsiasi contatto con i bambini e con il personale dei reparti "visitati", si sono limitati a bussare sui vetri delle finestre mostrando cartelli di auguri (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN SICILIA - NATALE CON PARENTI E AMICI: REGOLE E RISCHI).

“Offrire serenità in un momento difficile”

"Per una volta – hanno affermato - abbiamo voluto derogare ai nostri compiti istituzionali per offrire qualche attimo di serenità ai bambini ricoverati in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. Avremmo voluto distribuire caramelle e giocattoli ma, per il rispetto delle norme anti-Covid, ci siamo limitati a portare un messaggio di augurio attraverso i vetri delle finestre".

Direttore Arnas: “Iniziativa che cerca di portare normalità”

Da parte sua il direttore generale dell'Arnas "Civico Di Cristina Benfratelli", Roberto Colletti, ha parlato di "una iniziativa che cerca di portare normalità in un momento di grande difficoltà. I bambini hanno diritto a cure più umane rispetto agli adulti e quindi abbiamo ritenuto che i piccoli degenti ricoverati nei nostri reparti durante le feste natalizie avessero la necessità di viverle in maniera più serena facendo portare loro gli auguri dai Babbo Natale venuti dall'alto".