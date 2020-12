Natale, con Zoom videochiamate senza limiti di tempo per le feste

Il Covid ha cambiato il modo in cui viviamo, lavoriamo e celebriamo le feste nel 2020, e come ogni altra cosa quest'anno, la stagione delle vacanze di Natale non è più la stessa. “Come segno di apprezzamento per i nostri utenti durante un tempo così, stiamo rimuovendo il limite di 40 minuti sugli account Zoom gratuiti per tutti gli incontri a livello globale per diverse occasioni speciali imminenti” ha scritto in un comunicato l’azienda proprietaria della famosa app per videoconferenze. La possibilità viene data a tutti gli utenti proprio nei giorni in cui ricorrono le festività, quelle celebrate in tutto il mondo e non solo dalla cultura occidentale.