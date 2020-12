Instagram down oggi, problemi in tutto il mondo: cosa succede

Prosegue la “settimana nera” del web. Dopo i recenti down di Google, Gmail, YouTube, Spotify e Poste Italiane, ora anche Instagram è alle prese con dei malfunzionamenti. Nelle ultime ore di oggi, venerdì 18 dicembre, il numero delle segnalazioni su downdetector è aumentato vertiginosamente e, come di consueto, su Twitter l’hashtag #instagramdown ha scalato in fretta le posizioni più alte dei trending topic. I malfunzionamenti, iniziati alle 10 di stamattina, sono diffusi non solo in Italia, ma anche in varie altre parti del mondo. I problemi sembrano riguardare soprattutto la versione per Android della nota applicazione. Per il momento Instagram non ha fornito spiegazioni sulle cause del down e non è chiaro quando il social media riprenderà a funzionare regolarmente.