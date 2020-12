Poste Italiane down, problemi di accesso ai servizi digitali

I servizi digitali di Poste Italiane, a partire dalle 8:30 di oggi, martedì 15 dicembre, stanno creando problemi.

Il sito specializzato downdetector.it, che offre informazioni sullo stato in tempo reale e il monitoraggio dei tempi di attività di centinaia di servizi, ha registrato un picco di segnalazioni intorno alle ore 10:30. Ma la situazione è in evoluzione.

Numerosi utenti segnalano l'impossibilità di sfruttare i servizi dell'operatore: dall'accesso al sito desktop, all'utilizzo delle app mobile.

Problemi in tutta Italia



In generale, i problemi ai servizi di Poste Italiane, come mostra la mappa presente sul portale, sembrano interessare tutta la Penisola, seppur dalle isole sembra provenire un numero minore di segnalazioni.

Poste Italiane ha confermato il disservizio in diversi Tweet postati in risposta alle segnalazioni degli utenti, sul suo account ufficiale.

"Ti informiamo che stiamo lavorando per risolvere la problematica il prima possibile. Ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento. Grazie per la segnalazione", fa sapere l'azienda, rispondendo a un utente che segnala problemi di accesso all'app mobile. E ancora "l’anomalia da te segnalata è in corso di analisi. Ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento", scrive Poste Italiane in risposta a un utente che segnala di non riuscire ad accedere al sito desktop.