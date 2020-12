Cashback di Stato: attenzione a queste app a pagamento

Nella corsa al nuovo programma di rimborso c'è chi è inciampato nel download di applicazioni a pagamento, ora rimosse dagli store, non consone per il cashback. Per iscriversi è necessario scaricare l’app per i servizi pubblici “IO”

Dall'8 dicembre si è scatenata una vera corsa al Cashback di Stato, il nuovo programma di rimborso che premia chi fa spese con bancomat e carte di credito presso gli esercenti fisici. Per partecipare al piano e ottenere il rimborso del 10% (sino ad una soglia massima di spesa di 1.500 euro) sugli acquisti effettuati nei negozi, bisogna essere cittadini maggiorenni residenti in Italia e soprattutto scaricare l’app per i servizi pubblici “IO”. Per molti l'accesso all'app e la registrazione hanno comportato qualche difficoltà, ma c'è anche chi è inciampato nel download di app a pagamento non consone per il cashback. In queste ultime ore sembra che queste app siano state rimosse dagli store online, ma, come confermano le ultime classifiche delle app più scaricare da App Store, sono numerosi gli utenti che negli ultimi giorni hanno pagato queste piattaforme, credendo di scaricare l'app necessaria per accedere al cashback.