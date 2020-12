Cashback, problemi per la registrazione: 6mila accessi al secondo

I problemi comuni agli utenti nell'accesso

approfondimento

"Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta", "non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat", "non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova per piacere": sono questi alcuni dei messaggi cui si sono trovati di fronte gli utenti che hanno cercato di iscriversi al Cashback sulla app IO. La versione aggiornata della app è stata rilasciata solo stanotte. Si sono verificati subito intoppi nella registrazione. Il sistema, in molti casi, accoglie la richiesta di attivare il servizio, compresa l'indicazione dell'Iban per i rimborsi, ma poi crea problemi quando si registrano i metodi di pagamento. Meno intoppi per gli utenti che invece avevano iniziato ad utilizzare l'applicazione per altri servizi pubblici, come il bonus vacanze, e avevano preventivamente registrato tutti i dati. Il gestore dell'infrastruttura PagoPa si è scusata per i disservizi e garantisce di essere al lavoro per risolvere tutti i problemi.