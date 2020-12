Amazon lancia "Made For You": abbigliamento su misura grazie all'Ia

Amazon " Made For You " è ufficiale negli Stati Uniti. A pochi mesi dal debutto dei "Luxury Stores", i suoi negozi online per la moda di lusso, il colosso di e-commerce ha lanciato un nuovo servizio dedicato allo shopping di capi di abbigliamento. Si chiama "Made for You" e consente agli utenti statunitensi di acquistare vestiti su misura e personalizzati, potendo scegliere precisamente la taglia, il tessuto, lo scollo, la tipologia e la lunghezza delle maniche e il fit. Al momento, gli acquirenti possono acquistare solo una t-shirt da 25 dollari, che però offre molteplici opzioni di personalizzazione.

Come personalizzare la t-shirt



Le t-shirt personalizzate sono disponibili per tutti i clienti Amazon negli Stati Uniti, non solo per i membri Prime e, come precisa il colosso di e-commerce sul suo sito ufficiale, sono realizzate negli Usa con tessuti importati.

Ma a differenza di alcune aziende che utilizzano la tecnologia mobile per scansionare e misurare il corpo degli utenti tramite app, il servizio Made for You di Amazon richiede agli acquirenti di fornire direttamente all'azienda alcuni dati personali, tra cui la propria altezza, peso e corporatura e due foto. Queste informazioni vengono poi elaborate tramite l'Intelligenza artificiale per ricreare la "controfigura virtuale" di ogni acquirente. Come precisato dall'azienda, le foto inviate dagli utenti vengono rimosse subito dopo la creazione del proprio "avatar".



La "controfigura virtuale" aiuta a personalizzare la t-shirt



Dopo aver fornito i propri dati, gli utenti possono scegliere tra una selezione di otto varianti cromatiche, e selezionare lo scollo, la tipologia e la lunghezza delle maniche e il fit desiderato. Come riporta Techcrunch, è possibile anche personalizzare l'etichetta del capo di abbigliamento per renderlo ancor più personale. Dopo aver inserito tutti i parametri, gli utenti possono visualizzare il prodotto che hanno personalizzato sulla propria "controfigura virtuale" prima di effettuare l'ordine. Amazon nei prossimi mesi ha intenzione di espandere Made for You con più stili e selezioni, in base al feedback degli acquirenti.