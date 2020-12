Big Tech, Ue: le aziende saranno responsabili dei contenuti illegali

Se non interverranno con rapidità quando riceveranno una notifica rischieranno di incorrere in multe fino al 6% del loro fatturato annuo. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore entro due anni

Oggi, martedì 15 dicembre, la Commissione Ue ha presentato il nuovo Digital Service Act (Dsa) come parte di un pacchetto per regolamentare il mercato digitale. In base alle norme proposte da Bruxelles, le piattaforme digitali saranno tenute a intervenire “rapidamente” quando riceveranno una notifica relativa alla pubblicazione di un contenuto illegale sui loro siti. Se non lo faranno, rischieranno di incorrere in multe fino al 6% del loro fatturato annuo. L’obiettivo è chiedere a tutti gli intermediari online, senza distinzione, di assumersi una maggiore responsabilità nella moderazione dei contenuti e di cooperare con le autorità per rimuovere il materiale illegale diffuso dagli utenti, come contenuti di stampo terroristico, pedopornografico o di incitamento all’odio.