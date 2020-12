I 4 migliori notebook da regalare a Natale 2020

Per chi è in cerca di un computer portatile da mettere sotto l'albero ecco alcuni dei dispositivi più interessanti in commercio

Con l’arrivo del Natale, diversi sono i marchi hi-tech che si stanno prodigando in nuove tornate di sconti e promozioni. Per chi è in cerca di un notebook da mettere sotto l'albero, un regalo gradito e utile sia ai più piccoli che ai grandi, ecco alcuni dei dispositivi più interessanti in commercio.



Un dispositivo degno di nota è sicuramente Lenovo IdeaPad 3. Sul sito di Unieuro è disponibile al costo di 599,90 euro, con uno sconto del 14% sul prezzo di listino (699,99 euro).

Si tratta di un notebook classico con display da 15.6 pollici (39,62 cm) e risoluzione fino a Full HD. Grazie al processore Intel Core di decima generazione e a potenti opzioni di memoria e storage, Lenovo IdeaPad 3, dal peso di 1850 grammi, è indicato sia per gli utenti in cerca di un dispositivo per l'intrattenimento sia per chi necessita di un dispositivo che lo affianchi nel lavoro o nello studio.