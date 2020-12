Regali di Natale, 4 tablet da mettere sotto l'albero

In vista delle festività vi consigliamo dei dispositivi piuttosto diversi tra loro per prezzo e caratteristiche, disponibili sui siti delle principali catene di elettronica

Mancano pochi giorni a Natale e il tempo a disposizione per acquistare gli ultimi regali sta per scadere. Chi è ancora indeciso su cosa comprare potrebbe prendere in considerazione la possibilità di mettere sotto l’albero un bel tablet. Si tratta di un regalo adatto non solo ai più grandi amanti della tecnologia, ma anche, per esempio, a uno studente alle prese con la didattica a distanza o a un amico che lavora da remoto. Ecco alcuni dei device più interessanti in commercio.