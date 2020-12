TikTok, nessuna sanzione al termine dell’ultimatum Usa: cosa succede?

Il destino di TikTok negli Stati Uniti è ancora avvolto da un alone di incertezza. Venerdì 4 novembre è scaduta l’ultima proroga di sette giorni concessa dall’amministrazione Trump, ma nel corso del weekend appena trascorso non ci sono stati sviluppi degni di nota. La spada di Damocle del ban non è ancora caduta, l’eventuale vendita non è stata ufficializzata e non è stato nemmeno annunciato un nuovo ultimatum. Stando a quanto riportato da Bloomberg, le trattative per l’acquisizione di TikTok sarebbero ancora in corso e sarebbe per questo motivo che l’azienda non è stata sanzionata allo scadere dell’ultima proroga. Su questo punto la società avrebbe ricevuto delle rassicurazioni prima del termine dell’ultimatum dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.