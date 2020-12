The Last of Us Parte II, Naughty Dog ha diffuso un nuovo trailer

Uscito in esclusiva per PS4 lo scorso giugno, il titolo ha ricevuto riconoscimenti da pubblico e critica, come successo di recente nel corso dei Golden Joystick Awards. Proprio nei giorni scorsi, gli sviluppatori di Naughty Dog, hanno voluto diffondere un nuovo video riguardante il gioco, incentrato sulla drammatica storia di Abby

The Last of Us Parte II è un videogioco di avventura dinamica, a sfondo post-apocalittico, sviluppato dalla casa di produzione Naughty Dog in esclusiva per PlayStation 4. Si tratta del sequel di The Last of Us e si svolge cinque anni dopo questo capitolo. Il titolo, uscito sul mercato lo scorso giugno, ha già ricevuto importanti riconoscimenti, come quello di “miglior gioco dell’anno” ai Golden Joystick Awards e proprio in questi giorni, gli sviluppatori, hanno presentato un nuovo trailer , incentrato sulla drammatica storia di Abby.

Il focus su Abby

A raccontarlo, ci ha pensato Scott Lowe, senior communications manager di Naughty Dog, sulle pagine del blog ufficiale di casa Playstation. “Nei sei mesi trascorsi dal lancio di The Last of Us Parte II, siamo stati letteralmente sommersi dall’entusiasmo dei giocatori, che hanno voluto condividere con noi le loro riflessioni sull’esperienza vissuta. Le reazioni di milioni di persone in tutto il mondo alle vicende dei protagonisti ci hanno emozionato quanto i premi assegnati da pubblico e critica al nostro gioco nel corso delle ultime settimane”, ha scritto. “Mentre l’anno volge al termine e nuovi giocatori si apprestano a vivere la nostra avventura, abbiamo creato un nuovo trailer che offre una prospettiva diversa sulla storia, concentrandosi per la prima volta sul viaggio di Abby, sulle sue emozioni e sul modo in cui si intrecciano con il percorso di Ellie”, ha poi aggiunto Lowe. Il trailer, pubblicato anche su YouTube, mette proprio in luce la sua storia e fa chiarezza sugli eventi che hanno dato origine alla sua “sete di vendetta e sulle sue devastanti conseguenze”. Di Abby viene mostrato dagli sviluppatori come le sue abilità e il suo equipaggiamento influenzino l’esperienza di gioco, differenziandola dalle fasi in cui la protagonista è Ellie.

I recenti riconoscimenti

Il titolo, come detto, è stato già acclamato da pubblico e critica. Con lo svolgimento della recente cerimonia dei Golden Joystick Awards, durante la quale sono stati conferiti dei riconoscimenti ad alcuni dei giochi più apprezzati e venduti del 2020, The Last of Us Parte 2 cha trionfato come miglior gioco dell’anno, oltre ad aver ricevuto altri quattro premi: “miglior audio”, “miglior storytelling”, “miglior visual design” e “gioco dell’anno PlayStation”. Ma non è tutto, perché il titolo ha permesso a Naughty Dog di essere premiato come “studio dell’anno”.