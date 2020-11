Heads Up, Android studia l’alert per chi cammina con lo smartphone

La funzione si chiamerà Heads Up e ricorderà all'utente di non tenere gli occhi incollati allo smartphone quando si è in movimento. La sta sviluppando Android, all'interno di Digital Wellbeing cioè quella parte della piattaforma dedicata al benessere digitale. Lo riporta il sito specializzato 9to5Google . Non si tratta della prima iniziativa di questo genere, dal momento che camminare o addirittura fare attività fisica restando con gli occhi incollati allo smartphone è una pratica errata ma diffusa nel mondo. In Cina ad esempio è stata sperimentata una strada riservata a chi cammina restando fisso sul cellulare. Adesso anche Android proverà ad aiutare le persone a non farsi male.

Data di arrivo

Heads Up, ovvero “Testa alta”, è stata scovata per il momento soltanto nelle versioni di sviluppo dell'app, quindi non si sa esattamente quando sarà disponibile ed è rivolta a quelle persone che si aggirano per strada a testa bassa, con gli occhi incollati al telefono, noncuranti del traffico, dei possibili ostacoli e in generale di situazioni pericolose. In gergo vengono definite "smombie", neologismo che deriva dall'unione delle parole zombie e smartphone. Due anni fa, in Cina, agli "smombie" è stata dedicata nella città cinese di Xian una corsia riservata, fuori da un centro commerciale. La strada è larga circa un metro e lunga alcune centinaia di metri. Per identificarla sono presenti raffigurazioni di un cellulare insieme alle scritte "solo per dipendenti da smartphone".

Come funziona Heads Up?

Una volta che l'utente avrà concesso a questo strumento i permessi per monitorare la posizione e lo svolgimento dell'attività fisica, questa capirà se si sta allo stesso tempo camminando e usando il telefono e invierà una notifica con la quale inviterà l'utente a scegliere solo una delle due attività. La notifica contempla messaggi diversi (come “fai attenzione”, “alza lo sguardo”, “attento a dove metti i piedi”) accompagnati a una emoji adatta.