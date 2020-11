Nokia 8.3 5G arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

Può essere acquistato nella colorazione Polar Night in due configurazioni, una con 6GB di Ram e 64GB di storage interno, l'altra con 8GB di Ram e 128GB di memoria interna, vendute rispettivamente a 599 euro e 649 euro. Ecco la sua scheda tecnica

Otto mesi dopo la sua presentazione ufficiale, avvenuta nel corso di un evento in streaming lo scorso marzo, Nokia 8.3 è finalmente disponibile anche sul mercato italiano. Può essere acquistato nella colorazione Polar Night in due configurazioni, una con 6GB di Ram e 64GB di storage interno, l'altra con 8GB di Ram e 128GB di memoria interna, vendute rispettivamente a 599 euro e 649 euro.

Nokia 8.3 , il nuovo top di gamma dello storico brand finlandese di proprietà di HMD Global, compatibile con le reti 5G, sbarca in Italia.

Nokia 8.3: tutte le caratteristiche

Nokia 8.3 è dotato di un display FullHD+ da 6,81 pollici. Il suo cuore pulsante è il processore Snapdragon 765G di Qualcomm con modem X52 5G integrato. Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente anche il comparto fotografico. Il nuovo top di gamma targato Nokia monta una quadrupla camera posteriore con ottiche Zeiss. Composta da un sensore principale da 64 megapixel, affiancato da una lente ultra grandangolare da 12 megapixel, da un sensore di profondità da 2 megapixel e da una lente macro da 2 megapixel, consente di scattare “primi piani fenomenali, splendidi paesaggi e ritratti vividi”. La camera per i selfie è invece da 24 megapixel.



Batteria da 4.500 mAh: fino a 2 giorni di autonomia

Per quanto riguarda la batteria ne monta una da 4.500 mAh con ricarica 9C/2A, che promette fino a 2 giorni di autonomia.

“Il divertimento non si ferma mai. Con una sola carica puoi continuare a usare il telefono fino a 2 giorni. Non dovrai più preoccuparti, ovunque tu vada”, precisano gli sviluppatori nella descrizione ufficiale del nuovo smartphone.

L’acquisto di Nokia 8.3 5G include 6 mesi di abbonamento di prova Google One con 100 GB. “Come membro di Google One riceverai: 100 GB di spazio di archiviazione nel cloud di Google Drive, Gmail e Google Foto, backup automatico del telefono e accesso agli esperti di Google. Il tutto in un unico piano famiglia condivisibile”, precisa Nokia.