Nokia 6300 e 8000: i nuovi feature phone con la potenza del 4G

Nokia , lo storico brand finlandese di proprietà di HMD Global, ha allargato la sua famiglia di feature phone, annunciando due nuovi dispositivi : Nokia 6300 e 8000. Il primo trae ispirazione dall’originale e iconico Nokia 6300; il secondo, invece, è caratterizzato da un design elegante ed è perfetto per gli utenti che puntano su qualità e look. Entrambi i nuovi telefoni sono compatibili con le reti 4G e offrono le funzionalità essenziali offerte da WhatsApp, Google Assistant e molto altre app popolari, a prezzi super competitivi.

Prezzo e disponibilità

approfondimento

Nasa, Nokia realizzerà un’infrastruttura di rete 4G sulla Luna

Nokia 6300 e 8000 debutteranno in Italia a inizio dicembre ad un prezzo rispettivamente pari a 69,99 euro e 99,90 euro. Il modello più economico sarà disponibile in tre diverse colorazioni: Cyan Green, Light Charcoal e Powder White. Nokia 8000, invece, potrà essere acquistato in quattro diversi colori: Onyx, Opal, Citrine e Topaz.

“Il Nokia 6300 4G incredibilmente conveniente e il bellissimo Nokia 8000 4G offrono scelta, connettività e stile, attingendo alla nostra eredità di fiducia, riprogettata per i giorni nostri. Inoltre, entrambi i telefoni possono facilmente trasformarsi in hotspot WiFi tascabili”, ha commentato Juho Sarvikas, Chief Product Officer e Vice President of North America di HMD Global. “Come azienda, diamo un'enorme importanza al ruolo essenziale che i feature phone giocano nella vita di così tanti. Il nostro obiettivo è mettere in contatto coloro che ne hanno più bisogno e offrire ai nostri fan l'opportunità di scegliere quale telefono si adatta meglio al loro stile di vita”.