Auto elettriche in Italia, a che punto siamo?

Il settore ha fatto registrare un grosso incremento di vendite nel 2020, ma i numeri sono ancora lontani da quelli di altri Paesi europei. E le stazioni di ricarica non tengono il passo

Sempre più italiani acquistano auto elettriche: i primi 10 mesi del 2020, coincisi con un crollo generalizzato del mercato automobilistico, fanno registrare invece un rilevante incremento per questo tipo di mobilità alternativa. Ma non tutti i veicoli elettrici sono uguali e non tutti i dati del settore sono positivi: la differenza con i mercati del Nord Europa è ancora rilevante. I tipi di auto elettriche Le auto elettriche attualmente in commercio possono essere divise in tre categorie. Quelle alimentate al 100% a batteria sono chiamate BEV (Battery Electric Vehicle), e al momento forniscono un’autonomia variabile dai 150 ai 600 km. I veicoli PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) sono elettrici “a metà”: hanno un motore elettrico e uno tradizionale a combustione e permettono di viaggiare per circa 50 km utilizzando soltanto l’energia della batteria. Sia BEV che PHEV si possono ricaricare da fonti di energia elettrica. Nei cosiddetti “veicoli ibridi” (HEV - Hybrid Electric Vehicle) è invece il motore termico ad attivare la trazione elettrica: parte dell’energia consumata dall’automobile viene infatti “riciclata” per alimentare le batterie e supportare il moto in alcune circostanze. Gli HEV però non possono essere ricaricati di energia elettrica, ma soltanto di combustibile fossile.

Quante auto elettriche ci sono in Italia? approfondimento Boom di auto elettriche e ibride, +72% nel 2020 Nel nostro Paese sono state immatricolate oltre 36mila auto elettriche di tutte e tre le categorie nei primi 10 mesi del 2020 (20mila delle quali BEV), portando il totale dei veicoli circolanti a quasi 76mila unità, secondo i dati forniti da Motus-E, associazione che raccoglie le diverse realtà che operano nella filiera della mobilità elettrica. Si tratta di un dato incoraggiante per il settore, che fa registrare un aumento del 173% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Ma l’incidenza sul totale è ancora piuttosto bassa: stando all’ultimo report di Acea, associazione che raggruppa i maggiori produttori di automobili europei, la fetta di mercato complessiva dell’elettrico in Italia corrisponde al 6,6%. "In tutti i paesi dell’Europa occidentale, salvo Grecia e Spagna, il mercato è più ampio che in Italia: in Olanda ad esempio è tra il 15 e il 20% del totale, in Francia intorno al 10%", dice Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus-E. Anche in numeri assoluti, il raffronto non regge: "In Germania nel solo mese di Ottobre sono state vendute circa 28mila BEV, quanti prevediamo se ne venderanno in Italia in tutto il 2020".