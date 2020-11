Facebook, Zuckerberg: “Creare dipendenza non è il nostro fine”

Il fondatore di Facebook , Mark Zuckerberg, non ha risposto direttamente alla domanda del presidente della Commissione Giustizia del Senato, Lindsey Graham, che gli chiedeva se non fosse preoccupato dalla dipendenza che crea il social network negli utenti, almeno secondo alcuni studi clinici. "Non vogliamo che il nostro prodotto crei dipendenza ma vogliamo che sia utile e significativo" ha detto Zuckerberg, che ha aggiunto di considerare "non definitive" le conclusioni degli studi medici citati da Graham, il quale ha paragonato i social network al tabacco. "Se uno trova il nostro prodotto utile ci spenderà più tempo ma non lo ottimizziamo perché crei dipendenza” ha argomentato il numero uno della piattaforma.

Zuckerberg sulla difesa della democrazia

approfondimento

Elezioni Usa: come Twitter e Facebook combattono la disinformazione

Nel corso dell’audizione, Mark Zuckerberg ha poi difeso le azioni messe in campo da Facebook per contrastare la disinformazione online durante il periodo delle elezioni Usa. Facebook e Twitter (entrambi convocati dalla Commissione Giustizia) sono accusati dai Repubblicani di essere faziose a danno dei conservatori e dai Democratici di non fare abbastanza per combattere l'odio online e le bufale. “Abbiamo seguito le politiche e le procedure che avevamo preparato per proteggere il processo democratico nel periodo precedente e successivo alle elezioni e abbiamo lavorato duro per applicarle in maniera equa e coerente" assicura invece Zuckerberg, che è impegnato “nel continuo miglioramento del sistema”, ma anche “fiero del lavoro che abbiamo fatto negli scorsi quattro anni per prevenire interferenze nelle elezioni e sostenere la nostra democrazia”.