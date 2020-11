Facebook: in arrivo la Vanish Mode su Messenger e Instagram

Dopo aver lanciato i “messaggi effimeri” che scompaiono dopo 7 giorni su WhatsApp, Facebook ha annunciato il roll-out della Vanish Mode su Messenger. Presto sulla piattaforma di messaggistica del social approderà una nuova funzione che consentirà agli utenti di inviare messaggi di testo temporanei, che scompaiono autonomamente dopo che li si visualizza e si esce dalla chat. La novità, come precisato dal gruppo in un comunicato dedicato, è attualmente in fase di rilascio negli Stati Uniti “e in una manciata di altri Paesi“. La Vanish Mode approderà nelle prossime settimane anche su Instagram, che ha recentemente ricevuto un importante update che ha cambiato il volto della Home.