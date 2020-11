PS Store: al via nuove offerte su giochi indie e Crash Bandicoot 4

Sul PlayStation Store parte una nuova promozione dedicata ai giochi indie per PS4. La più interessante offerta della settimana riguarda un titolo particolarmente recente: Crash Bandicoot 4: It's About Time , proposto fino al 12 novembre al prezzo di 52,49 euro, con uno sconto 25% rispetto ai 69,99 euro di listino. Ma il tanto atteso sequel della trilogia originale di Crash Bandicoot è solo uno dei centinaia titoli in promozione. Ecco alcune delle offerte più interessanti proposte a partire da oggi, 4 ottobre 2020, sul PlayStation Store.

Le offerte più interessanti

approfondimento

PS Plus, i giochi gratis di novembre per PS4 e PS5

Tra i giochi in promozione troviamo Spelunky 2, un platform uscito per PC e PlayStation 4 nel mese di settembre, disponibile a 15,99 euro, rispetto ai 19,99 euro di listino (sconto del 20%), ma anche Celeste, che ha debuttato sul mercato di settore nel 2018, in offerta a 7,99 euro, con uno sconto del 60%. Un’altra interessante offerta riguarda Windbound, disponibile dal 28 agosto su Pc, Xbox One, Nintendo Switch e PS4: sul PS Store è proposto temporaneamente al prezzo di 22,49 euro, invece di 29,99 euro (con uno sconto del 25% sul prezzo di listino). Sono in offerta anche The Last Campfire di Hello Games, disponibile a 11,99 euro e Creaks di Amanita Design, proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino (19,99 euro).

Crash Bandicoot 4: It's About Time, sconto del 25% sul PS Store

Come anticipato precedentemente, sul PlayStation Store è in offerta il recentissimo Crash Bandicoot 4: It's About Time, disponibile su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e sulle console di Xbox One di Microsoft, inclusa Xbox One X, dal 2 ottobre. Il videogioco, sviluppato da Toys for Bob e prodotto da Activision, vede il ritorno degli iconici marsupiali Crash e Coco Bandicoot, chiamati, con l’aiuto di alleati inaspettati, a rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per riportare l'ordine negli universi.