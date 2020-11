Unieuro Change Black Friday, tante offerte fino al 10 novembre

“Il Black Friday che ti cambia la vita è già arrivato! Sconti pazzeschi sulla miglior tecnologia possibile a consegna gratuita, anche tasso zero in 10 rate”, precisa Unieuro sulla schermata principale del suo sito ufficiale . Ecco alcune delle offerte più interessanti presenti sul nuovo volantino che rappresenta una tappa di avvicinamento al “vero” Venerdì Nero.

Dopo la promozione dedicata alla festa di Halloween, Unieuro ha lanciato una nuova campagna di offerte che anticipa di quasi un mese il Black Friday 2020 , la tanto attesa giornata dedicata allo shopping e ai grandi saldi programmata per il 27 novembre.

Gli smartphone in offerta

Tra gli articoli scontati, visibili in una sezione dedicata pubblicata sul sito ufficiale, ci sono diversi smartphone targati Samsung, tra cui il Galaxy A51 proposto a 219 euro, con uno sconto del 42% sul prezzo di listino (379,90), il Galaxy A21s, scontato a 159,90 euro (-23%), e il Samsung Galaxy S20+, disponibile a 699,90 euro. Per quanto riguarda gli smartphone di marchio Xiaomi, il Redmi Note 8 Pro da 128 gigabyte è in offerta fino al 10 novembre a 189,90 Euro, rispetto ai 299,90 euro di listino. Un’interessante offerta riguarda anche Oppo A52, proposto a 149 euro, con uno sconto del 24% sul prezzo di listino (199,00 euro).

Tra gli smartphone scontati, troviamo anche alcuni dispositivi della mela: iPhone SE di seconda generazione da 128 GB è disponibile a 469 euro (sconto del 14%), mentre l’iPhone 11 sempre da 128 GB è in offerta a 699 euro.

TV OLED e QLED in promozione

Il nuovo volantino di Unieuro propone anche diversi TV OLED a prezzi scontati, tra cui l’LG OLED65BX6LA da 65 pollici in offerta a 1799 euro, con uno sconto del 28% rispetto ai 2499 euro di listino. Quanto ai QLED, invece, troviamo il QE65Q70TAT da 65 pollici disponibile al prezzo di 899 euro (sconto del 43%), e il QE55Q90TAT da 55 pollici in offerta a 1299 euro (sconto del 35%).