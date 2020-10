Apple One, disponibile dal 30 ottobre l’abbonamento unico ai servizi

In Italia è arrivato il piano Individuale e quello Famiglia, si parte dal 14,95 euro al mese per le app più famose di Cupertino

Apple One è realtà. Si tratta di un pacchetto con cui l’azienda di Cupertino mette a disposizione tutti i suoi servizi, accessibili con il pagamento di abbonamento mensile a un prezzo vantaggioso. Si tratta di Apple Music e Apple TV +, mentre una variante più costosa offrirà in aggiunta il servizio di gioco Apple Arcade. Apple potrebbe proporre ai suoi utenti anche un abbonamento premium che includerà anche Apple News+, uno spazio aggiuntivo su iCloud e un servizio esclusivo dedicato al fitness. Almeno negli Stati Uniti, perché come vedremo in Italia sono disponibili pacchetti differenti. Il lancio ufficiale, dopo l’annuncio di settembre, è stato anticipato di un giorno da Luca Maestri, chief financial officer, a Bloomberg.