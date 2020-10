Biscotti di Halloween, le formine più originali da acquistare online

Dalle classiche a forma di zucca e fantasma, agli stampini che riprendono l’aspetto dei pipistrelli, ecco alcuni set di formine da comprare online per preparare dei dolci davvero speciali in occasione della festa più spaventosa dell’anno

La festa più spaventosa e terrificante dell’anno è ormai alle porte. Sebbene quest’anno, causa coronavirus, sarà un Halloween un po’ diverso dal solito, in quanto non sarà possibile organizzare né feste, né il classico dolcetto o scherzetto, ciò non toglie che si debba rinunciare a un momento di divertimento per tutta la famiglia.

Ma se la maschera “da brividi” da poter sfoggiare in casa e durante le videochiamate con gli amici, è uno dei must have per animare come si deve la serata, per rendere dolce e golosa la notte delle streghe, e far felici anche i più piccoli, non possono mancare sulla tavola dei gustosi biscotti a tema. Indipendentemente dagli ingredienti che si intendono utilizzare, per facilitare la preparazione dei dolcetti “spaventosi” è possibile utilizzare delle apposite formine che daranno la forma perfetta ai propri biscotti.

Ecco le formine di Halloween più carine e originali che è possibile acquistare online per preparare dei dolci davvero speciali.