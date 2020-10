Focolai Covid, studio Usa: possibile prevenirli con ricerche Google

Analizzando le ricerche fatte dagli utenti su Google e organizzandole in base all’area geografica sarebbe possibile individuare e prevenire possibili focolai di coronavirus negli Stati Uniti. L’ipotesi arriva da uno studio pubblicato ad agosto su Mayo Clinic Proceedings e punta forte sulle parole cercate dalle persone sul motore di ricerca. Quelle inerenti al virus ovviamente, come “ sintomi covid”, oppure “mancanza respiro” e “febbre”. In alcune zone degli Usa dove poi effettivamente sono sorti dei focolai della pandemia, fino a due settimane prima (circa) dell’insorgenza dei contagi erano stati cercati con frequenza su Google questi o termini simili. I dati sui nuovi casi totali e giornalieri in ogni Stato americabo usati dai ricercatori sono stati raccolti dal 22 gennaio 2020 al 6 aprile 2020.

Scandagliare i trends

In questi mesi diversi lavori scientifici hanno parlato della possibilità di monitorare – e prevenire – la curva dell’epidemia attraverso l’analisi dei dati di internet. Lo studio pubblicato su “Mayo Clinic Proceedings” si è concentrato su una decina di keywords – le parole chiave inserite dagli utenti su Google – più frequenti, incrociando anche i dati di Google News, che riguardassero il coronavirus e i sintomi con cui si manifesta, come ad esempio la perdita di gusto e olfatto. Ma anche informazioni su tampone e altri test e sul vaccino. Mohamad Bydon, neurochirurgo della Mayo Clinic e ricercatore principale del laboratorio di neuro-informatica della Mayo è convinto che "su Google Trends siano presenti informazioni che precedono le epidemie”. “Con l'analisi predittiva – aggiunge - questi dati possono essere utilizzati per una migliore allocazione delle risorse per quanto riguarda test, dispositivi di protezione individuale, farmaci e altro”.

Prevenire gli hot spot

Lo studio si riferisce agli Stati Uniti, ma il messaggio di Mohamad Bydon che emerge dalla pubblicazione è chiaro: “Se aspetti che i focolai emergano, sarà troppo tardi per rispondere in modo efficace”. Secondo i ricercatori analizzare i trends di Google potrebbe essere “un ottimo modo per aiutare a capire dove emergeranno quelli futuri"."Il team di Neuro-informatica si concentra su malattie neurali e neuroscienze. Tuttavia, quando è emerso il nuovo coronavirus abbiamo diretto le nostre risorse verso un migliore monitoraggio della diffusione della pandemia - conclude Bydon -. Guardando i dati di Google Trends, abbiamo scoperto di essere in grado di identificare i segnali spia di un hot spot che sarebbe emerso in un arco di tempo di alcune settimane".