Vivo, l’azienda cinese lancia quattro nuovi smartphone in Italia

Vivo è sbarcato in sei Paesi europei - Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito – dopo che nello scorso novembre aveva aperto alcuni uffici nel nostro continente. La società occupa attualmente la seconda posizione nel mercato cinese degli smartphone, è il secondo più grande fornitore in India, leader in Indonesia e ha appena lanciato una linea di prodotti per l’Europa. “Fin dai nostri primi passi nei mercati internazionali, nel 2014, ci siamo impegnati a portare ai consumatori i nostri prodotti innovativi e di qualità, progettati avendo proprio in mente gli utenti. Poiché siamo un marchio amato da oltre 370 milioni di persone in tutto il mondo, confidiamo di poterci guadagnare la fiducia dei clienti in tutta Europa” ha detto Denny Deng, Vicepresidente, Presidente European Business di Vivo.