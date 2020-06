Vivo ha presentato i nuovi top di gamma X50, X50 Pro e Pro Plus

X50, X50 Pro debutteranno in Cina rispettivamente il 6 e il 12 giugno, circa un mese prima rispetto al lancio del terzo e vero gioiellino della nuova linea, X50 Pro Plus, che sarà disponibile solo nel mese di luglio

Dopo aver presentato al grande pubblico Vivo Y30, con quattro fotocamere, Vivo ha alzato il sipario sui nuovi smartphone top di gamma. Si chiamano X50, X50 Pro e debutteranno in Cina rispettivamente il 6 e il 12 giugno, circa un mese prima rispetto al lancio del terzo e vero gioiellino della nuova linea, X50 Pro Plus, che sarà disponibile solo nel mese di luglio.

Ecco nel dettaglio tutte le specifiche tecniche dei nuovi smartphone di marchio Vivo, che come correttamente anticipato da vari rumor integrano la Gimbal Camera.

Vivo X50: caratteristiche

Il modello base della nuova famiglia di smartphone Vivo è compatibile con le reti di quinta generazione, monta uno schermo AMOLED da 6,65 pollici con refresh rate di 90 Hz e ha come processore Qualcomm Snapdragon 765G. Inoltre, è caratterizzato da un comparto fotografico d’eccezione: integra una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel con stabilizzazione OIS, abbinato a un sensore da 13 megapixel, a un grandangolare da 8 megapixel e una lente macro da 5 megapixel. La camera per i selfie, invece, è inclusa nel display ed è da 32 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, ne monta una da 4200 mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 33W. X50 potrà essere acquistato in Cina al prezzo di partenza di 3499 yuan, ovvero circa 440 euro.

Vivo X50 Pro e X50 Pro Plus: le specifiche tecniche

Il modello intermedio della nuova gamma di smartphone ha in comune con la variante base buona parte delle specifiche tecniche. Cambia la fotocamera che in X50 Pro ha uno zoom periscopico da 8 megapixel.

X50 Pro potrà essere acquistato in Cina a partire da 4298 yuan, che equivalgono a circa 540 euro.

Il vero top di gamma della linea X50, il cui debutto sul mercato avverrà nel mese di luglio 2020, ha come processore SoC Qualcomm Snapdragon 865 ed è caratterizzato dalla presenza di uno schermo curvo con refresh rate di 120Hz e da una camera posteriore con sensore principale ISOCELL GN1 di Samsung da 50 megapixel. La versione base di X50 Pro Plus, con 8 GB di Ram e 128 GB di storage interno, avrà un prezzo di listino di 4998 yuan, pari a circa 630 euro. Tuttavia, ad ora, Vivo non ha ancora svelato tutte le sue specifiche tecniche. Bisognerà attendere probabilmente qualche settimana per aver ulteriori notizie in merito.