Instagram down, problemi nelle visualizzazioni delle stories

Problemi per Intagram nella serata di lunedì 12 ottobre, quando tanti iscritti al social più scaricato al mondo hanno segnalato di non riuscire più a visualizzare chi ha visto le storie caricate sul proprio account. Come spiega anche DownDetector, sito che raccoglie i malfunzionamenti del web, l'app sarebbe "down" sia nel nord Italia che in altri stati, come l'Inghilterra e in molte zone degli Usa. Su Twitter l'hashatag #intagramdown sta diventando di tendenza.