PlayStation Now, Days Gone e MediEvil tra i giochi in arrivo a ottobre

Anche a ottobre il servizio PlayStation Now si arricchisce con nuovi videogiochi. Grazie alle sue giornate sempre più corte e cupe, il mese in cui cade la festa di Halloween è perfetto per vivere delle avventure horror piene di zombie e di altre creature sinistre. Days Gone offre ai giocatori proprio un’esperienza di questo tipo. Il gioco, il cui arrivo sul servizio di cloud gaming è stato confermato dal blog ufficiale di PlayStation, è un’esclusiva per PS4 ambientata in un mondo post apocalittico, in cui gli infetti si muovono in pericolosissime orde e attaccano chiunque osi avvicinarsi troppo a loro. In questo lugubre scenario si muove Deacon St. John, un ex motociclista fuorilegge pronto a tutto per sopravvivere nel “nuovo mondo”. Days Gone resterà disponibile su PlayStation Now fino al 4 gennaio 2021.