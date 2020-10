Problemi WindTre oggi, errori e guasti per rete e telefonia

Su Downdetector , il sito che permette di controllare lo stato di attività di vari servizi, sono presenti numerose segnalazioni che indicano un possibile down di WindTre. Vari utenti stanno riscontrando dei problemi con i servizi offerti dall ’operatore telefonico e lamentano l’impossibilità di ricevere ed effettuare chiamate, mandare SMS e navigare su Internet. La mappa presente su Downdetector indica che i disservizi riguardano tutta Italia. Le segnalazioni, infatti, arrivano da molte delle principali città della Penisola: Milano, Torino, Roma, Firenze, Genova, Bologna, Bari, Napoli e Palermo. Per il momento, WindTre non ha commentato il down, né fornito informazioni precise su quando verranno risolti i problemi.

Le segnalazioni su Downdetector

approfondimento

Disservizi PosteMobile, l'azienda chiede scusa con un bonus ai clienti

Le segnalazioni hanno raggiunto il loro picco alle 14:52 (650), per poi iniziare gradualmente a diminuire. Anche se il loro numero non è elevatissimo, sono comunque tutt’ora presenti e indicano che vari utenti continuano a riscontrare dei problemi. In passato WindTre ha risolto dei disservizi simili nel giro di poche ore ed è possibile che anche stavolta la situazione potrebbe tornare alla normalità entro la fine della giornata.



Il caso di PosteMobile

La scorsa settimana, anche PosteMobile ha dovuto risolvere dei problemi simili. Molti utenti si sono ritrovati impossibilitati a effettuare e ricevere chiamate o a navigare su Internet e hanno sfogato la propria frustrazione sui social media e sul portale Downdetector. La risoluzione del problema da parte dell’operatore telefonico ha richiesto svariate ore. Per chiedere scusa ai propri utenti, PosteMobile ha deciso di regalare a tutti gli utenti colpiti dai disservizi: 100 Giga gratuiti di navigazione Internet per un mese. “Per scusarci dei disagi causati il 28 settembre offriamo in regalo ai nostri clienti di telefonia mobile: 100 Giga gratuiti di navigazione Internet per un mese! L’attivazione è automatica. I Giga di traffico Internet saranno validi per un mese da quando riceverai l’sms di attivazione”.