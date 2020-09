Da Facebook 2 milioni di euro di sovvenzioni per le PMI italiane

Le sovvenzioni di Facebook

Facebook, nel suo comunicato, ricorda che sono più di 180 milioni le aziende nel mondo - 25 milioni solo in Europa - che utilizzano le app di Facebook ogni mese per entrare in contatto con i propri clienti e per continuare a crescere. Per questo ha attivato una campagna di supporto alle piccole medie imprese, che contribuiscono alla “spina dorsale” del social. “La crisi da Covid-19 è molto di più di una crisi di salute pubblica, è una profonda crisi economica" ha dichiarato Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia. "Le piccole imprese sono state duramente colpite e siamo consapevoli che hanno bisogno di liquidità, formazione e supporto alla digitalizzazione - ha aggiunto - poiché le abitudini di acquisto dei consumatori si stanno spostando sul digitale. In Italia, infatti, durante questi ultimi mesi, il 48% delle persone ha incrementato gli acquisti online, e il 20% delle PMI attive su Facebook ha dichiarato che nell’ultimo mese oltre il 50% del proprio business è stato realizzato esclusivamente attraverso i canali digitali". "Trasformare il proprio business dal punto di vista digitale diventa quindi una priorità che non deve essere ignorata per poter superare la crisi e intraprendere la ripresa" ha concluso Colombo.