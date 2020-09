Digitale, ecco "So Smart" per “allenare” gli imprenditori

Passa per la digitalizzazione, il miglioramento delle competenze e il “reskilling” la rinascita delle piccole e medie imprese italiane, tanto colpite negli ultimi mesi dall’emergenza virus. E anche dagli investimenti e dal know-how di due importanti player: Microsoft Italia – che ha lanciato un piano di investimenti quinquennale “Ambizione Italia #Digital Restart” da 1,5 miliardi di euro – e Eos Solutions. Piccole e medie imprese a cui è stato dedicato l’evento di presentazione di “So Smart”, un’innovativa piattaforma che “prende per mano l’imprenditore, lo forma, lo assiste con un tutoraggio costante e continuo, conducendolo sulla strada della digitalizzazione delle risorse produttive aziendali”. Una piattaforma dedicata, dunque, a quella che è stata definita la “spina dorsale” dell’economia italiana: un comparto che comprende oltre 200mila aziende.

Il progetto “So Smart”

“So Smart”, progetto innovativo presentato proprio oggi, è uno strumento modulare che comprende anche una piattaforma di e-learning sviluppato da Eos Online (azienda del gruppo Eos Solutions, premiata tra l’altro come miglior partner da Microsoft Italia per le Pmi: 1.600 clienti, 50mila utenti e 25 sedi in quattro paesi). “La piattaforma So Smart – spiega Attilio Semenzato, presidente di Eos Solutions – è stata progettata e pensata per sostenere i piccoli imprenditori con continuità, fornendo un decisivo contributo alla ripartenza e all’incremento del loro fatturato”. Uno strumento di gestione che aiuta l’imprenditore nel processo di digitalizzazione della propria impresa, un vero e proprio “business trainer”, un allenatore.

Ambizione Italia

Ne abbiamo parlato tanto anche su queste pagine, Ambizione Italia #Digital Restart è il progetto di Microsoft Italia nato con l’obiettivo di digitalizzare, allenare, formare e sostenere un milione e mezzo di persone nei prossimi tre anni. Un progetto che punta a supportare la trasformazione digitale delle imprese italiane prevedendo l’offerta di servizi in cloud locali, la creazione di programmi di formazione digitale e di “reskilling”, la diffusione capillare dello smart working, con l’obiettivo “di andare oltre la resilienza positivamente dimostrata dalle imprese durante l’emergenza e per anticipare e cavalcare i cambiamenti con un nuovo approccio proattivo”. “Innovazione e digitalizzazione – racconta Fabio Santini, direttore della Divisione One Commercial Partner di Microsoft Italia - fanno decollare le imprese ma il loro sviluppo non passa esclusivamente attraverso la tecnologia ma avviene grazie alla capacità dei nostri partner di aiutare le imprese ad adottare soluzioni innovative e a ottimizzare i processi per abbracciare tutti i vantaggi del digitale”, con il progetto So Smart che è “una risorsa importante per rilanciare attraverso il digitale le imprese italiane”.

Una “partita” da vincere

Alla presentazione, avvenuta online, ha partecipato anche Mauro Berruto, ex-ct della Nazionale italiana di Volley, che da molti anni si occupa di formazione aziendale e speech motivazionali: “La mia esperienza di allenare prima e motivare poi mi ha insegnato – ha spiegato a proposito della digitalizzazione delle imprese - che ogni ostacolo diventa un motivo di apprendimento, ogni soluzione porta ricchezza, come se si raffinasse un software che permette di essere sempre più capaci di esprimere performance di eccellenza”.