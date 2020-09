Mobilità, l'India punta sui treni da mille chilometri all'ora

L’idea potrebbe realizzarsi con il progetto nato tra la Bangalore International Airport Limited (Bial) e la Virgin Hyperloop, per la creazione di un collegamento tra l'Aeroporto Internazionale di Kempegowda e la città di Bangalore, attraverso treni che possono trasportare migliaia di passeggeri all’ora, in circa 10 minuti

Treni hyperloop ad altissima velocità, con vette di oltre 1000 Km all’ora, per trasportare migliaia di passeggeri ogni ora dall'aeroporto al centro città, in circa 10 minuti. Potrebbe essere realtà in India, in base all’avveniristico progetto le cui basi sono state gettate tra la Bangalore International Airport Limited (Bial) e la Virgin Hyperloop, azienda che ha testato con successo e su larga scala la tecnologia hyperloop, un'ipotesi di tecnologia futuribile per il trasporto ad alta velocità di merci e passeggeri all'interno di tubi a bassa pressione, in cui le capsule sono spinte da motori lineari a induzione e compressori d'aria.

Il memorandum d'intesa approfondimento Da Tesla a SpaceX, i progetti visionari di Elon Musk. FOTO Le due società, si legge in una nota ufficiale, hanno firmato un MOU, (Memorandum of Understanding o memorandum d'intesa) per uno studio di fattibilità sul progetto centrato su un possibile collegamento tra l'Aeroporto Internazionale di Kempegowda, gestito proprio dalla Bial, con la città di Bangalore, chiamata anche Bengaluru, la capitale dello stato indiano meridionale di Karnataka, attraverso un treno hyperloop ad altissima velocità. Se il progetto dovesse effettivamente andare in porto, si tratterebbe del primo sistema di trasporto hyperloop in tutta l’India. La modalità di trasporto, come detto, utilizza la propulsione elettrica e la levitazione elettromagnetica in condizioni di vuoto quasi assoluto, per portare i mezzi di trasporto a raggiungere velocità notevoli, fino a 1.080 chilometri all'ora. Nel caso in questione, l'hyperloop indiano potrebbe riuscire a consentire il trasporto di migliaia di passeggeri, ogni ora, dall'aeroporto di Kempegowda alla città di Bangalore, in una manciata di minuti, circa dieci, almeno secondo le prime analisi preliminari legate allo studio.