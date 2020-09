Metal Gear Solid, i primi due capitoli sono disponibili su GOG

Konami ha da poco reso disponibile sulla piattaforma GOG (Good Old Games) una serie di videogiochi in grado di soddisfare le esigenze degli amanti del retrogaming. Si tratta del primissimo Metal Gear per MSX (venduto 5,99 euro), Metal Gear Solid (9,99 euro), Metal Gear Solid 2: Substance (9,99 euro) e Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra (5,99 euro). Ognuno dei giochi, il cui arrivo sullo store di CD Projekt RED era stato preannunciato da alcuni rumor, è privo di sistemi di protezione e compatibile con qualunque Pc moderno. Tutti i Metal Gear possono contare sui sottotitoli in italiano, eccezion fatta per Metal Gear Solid, che per ora è solo in inglese. I giochi supportano i salvataggi nel cloud, dunque i giocatori non corrono il rischio di perdere i loro progressi.