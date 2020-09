League of Legends Worlds 2020, guida al torneo di eSports

“Nel corso di diverse settimane, vivremo momenti memorabili e la storia del nostro eSport si arricchirà di un nuovo capitolo con l'incoronazione di un nuovo Campione del Mondo. Mi raccomando, non perdetevi nemmeno un secondo dell'azione”, annuncia il gruppo in un comunicato ufficiale dedicato all’evento di portata internazionale.

I Worlds 2020 dureranno oltre un mese e vedranno sfidarsi sul campo da gioco 22 squadre provenienti da tutto il mondo, invece delle 24 originariamente previste. Come riporta The Verge , due team qualificati del Vietnam, causa coronavirus, non hanno potuto raggiungere Shanghai.

L’impatto della pandemia di coronavirus

approfondimento

Come quasi tutti gli eventi live nel mondo, inclusi gli eSport, causa coronavirus l’edizione 2020 di Worlds sarà diversa dal solito. L’evento, originariamente previsto per svolgersi in diverse città della Cina, si terrà solo ed esclusivamente a Shanghai per motivi logistici e di sicurezza. I primi round del torneo si svolgeranno allo Shanghai Media Tech Studio, mentre le finali si terranno allo stadio di Pudong.

Worlds 2020: le tre fasi competitive

Come accennato precedentemente, il Campionato Mondiale 2020 di League of Legends, sarà suddiviso in tre diverse fasi competitive: la fase preliminare di Play-In, la fase a gironi e la fase di playoff a eliminazione diretta. La prima, in corso fino al 30 settembre, vedrà sfidarsi 10 squadre vincitrici dei campionati minori (selezionate in base al ranking mondiale) in due gironi da cinque. Nella fase a gironi, in programma dal 3 all’11 ottobre, si sfideranno, invece, 16 squadre: dodici già qualificate (tra cui le vincitrici dei quattro maggiori campionati) e quattro arrivate dal Play-In. La competizione sarà divisa in quattro gironi da quattro. La fase finale, quella di playoff, si disputerà dal 15 al 31 ottobre, con le prime squadre di ogni gruppo che ai quarti affronteranno le seconde.