Tesla, Elon Musk annuncia auto elettrica low cost da 25mila dollari

Elon Musk non è nuovo ai progetti ambiziosi, ma questa volta potrebbe essersi superato. Il nuovo obiettivo del miliardario è utilizzare delle batterie low cost per costruire un’auto elettrica da vendere a non più di 25.000 dollari. Musk punta a una produzione annuale finale di 20 milioni di veicoli, che trasformerebbe Tesla nel più grande produttore di automobili al mondo, arrivando persino a superare Volkswagen. L’annuncio è arrivato nel corso di una presentazione agli investitori vicino allo stabilimento di assemblaggio di Fremont in California. Musk non ha fornito delle tempistiche precise o un budget definito.